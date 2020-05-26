Сыну Михаила Круга - 18: как выглядит наследник певца

26 мая 18 лет исполнилось сыну российского певца Михаила Круга Александру. Мальчик никогда не видел своего отца, поскольку тот умер, когда ему было всего полтора месяца.

Снимок повзрослевшего Александра Круга опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram его мать Ирина.

"С Днем Рождения, сынок! Будь счастлив, родной мой", - подписала снимок Ирина Круг.

Младший сын Круга решил пойти по следам родителей и тоже занялся музыкой. Впервые Александр вышел на сцену в 2018 году вместе с мамой Ириной Круг и исполнил композицию "Это было вчера". Дебют Александра состоялся на сцене Кремля, где проходил первый сольный концерт Ирины. Публика тепло встретила начинающего исполнителя. Известно, что мальчик не только хорошо поет, но и пишет стихи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят сегодня повзрослевшие дети ушедших легенд: наследники Круга, Цоя и Бодрова.