Сыну Миддлтон и принца Уильяма исполнилось два года: как подрос Луи

В четверг, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года.

Традиционно в честь дня рождения в Букингемском дворце поделились свежими фотографиями мальчика, которые были сделаны самой Миддлтон. Отметим, что на снимках юный принц запечатлен с измазанными яркой краской руками и искренней улыбкой.

Принц Луи Фото: instagram/kensingtonroyal

"Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения", – говорится в публикации.

Принц Луи Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Луи Фото: instagram/kensingtonroyal

Напомним: принц Луи – шестой правнук королевы Елизаветы II, третий внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. К слову, в момент своего рождения он стал пятым в очереди на британский престол (после деда Чарльза, отца Уильяма, брата Джорджа и сестры Шарлотты).

Кейт Миддлтон с сыном Луи Фото: PA/ Matt Porteous

Принц Луи и принц Чарльз Фото: instagram/popsugar

Принц Уильям с сыном Луи Фото: instagram/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон с сыном Луи Фото: hellomagazine.com

Принц Луи Фото: metro.co.uk

Кейт Миддлтон с сыном Луи Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Так, СМИ обратили внимание на странное поведение герцогини Кембриджской на скачках Royal Askot.

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