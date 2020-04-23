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23 апреля • обновлено в 14:08
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Сыну Миддлтон и принца Уильяма исполнилось два года: как подрос Луи

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В четверг, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года.

Традиционно в честь дня рождения в Букингемском дворце поделились свежими фотографиями мальчика, которые были сделаны самой Миддлтон. Отметим, что на снимках юный принц запечатлен с измазанными яркой краской руками и искренней улыбкой.

Принц Луи

Принц Луи

Фото: instagram/kensingtonroyal

"Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения", – говорится в публикации.

Принц Луи

Принц Луи

Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Луи

Принц Луи

Фото: instagram/kensingtonroyal

Напомним: принц Луи – шестой правнук королевы Елизаветы II, третий внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. К слову, в момент своего рождения он стал пятым в очереди на британский престол (после деда Чарльза, отца Уильяма, брата Джорджа и сестры Шарлотты).

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Фото: PA/ Matt Porteous

Принц Луи и принц Чарльз

Принц Луи и принц Чарльз

Фото: instagram/popsugar

Принц Уильям с сыном Луи

Принц Уильям с сыном Луи

Фото: instagram/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Фото: hellomagazine.com

Принц Луи

Принц Луи

Фото: metro.co.uk

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Так, СМИ обратили внимание на странное поведение герцогини Кембриджской на скачках Royal Askot.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Принц Уильям Кейт Миддлтон
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