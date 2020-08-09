Сына Павлика похоронили в Киеве: крестная мать растрогала сеть фото

Украинская певица Анжелика Рудницкая показала снимки с похорон сына артиста Виктора Павлика Павла, который умер 7 августа на 22 году жизни.

Рудницкая – крестная мать Павла Павлика – отметила, что парень был светлым и добрым человеком, и, вероятно, просто не созданным для "современного жестокого мира". На личной странице в Facebook она также показала фото могилы парня.

"Он от рождения был красивым–прекрасивым. Мы с девчонками намечтали еще до рождения, чтобы был высокий светлоглазый брюнет, здоровый и счастливый. Так и было до того, как рак вцепился в Пашин позвоночник. Наш мальчик был хорошим, светлым, с хрупкой душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. До сих пор не верю, что его нет с нами. Видимо, он был слишком хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, который ранил его чувствительную душу", – трогательно высказалась крестная Павлика-младшего.

Могила Павла Павлика Facebook Анжелики Рудницкой

Также Рудницкая отметила, что во время прощания с крестником она услышала "удивительное послание". По его словам, то же самое услышала и другая крестная мать Павла.

"Я сегодня на прощании с Пашей очень прислушивалась к голосу внутри и услышала удивительное послание не для всех, а для самых дорогих. Еще более удивительно, что другая крестная мама Паши услышала то же самое. Теперь так важно, чтобы услышали те, кому оно адресовано. Покойся с Богом, сынок! Люблю тебя", – добавила артистка.

Facebook Анжелики Рудницкой

Церемония прощания с Павлом Павликом проходила в Киеве в закрытом формате – на ней присутствовали только родные и близкие умершего парня. Отметим, свои соболезнования выразили многие украинские звезды, а также президент Украины Владимир Зеленский.

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