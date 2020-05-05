Сына и внука Повалий едва не убило падающим деревом: певец показал фото

36-летнего сына популярной певицы Таисии Повалий Дениса едва не убило дерево, упавшее после сильной грозы в Киеве.

Об этом рассказал сам музыкант на своей странице в Instagram в stories.

Денис Повалий Instagram @bro.ducer

Так, по словам мужчины, он гулял с коляской, когда рядом упало большое дерево.

"Реально убить могло. Жуть. Наверное, последствия ливня. Только что в 20 метрах от меня свалилось здоровое с виду дерево. Будьте внимательны вынимайте наушники – треск может спасти жизнь", – поделился Денис.

Instagram @bro.ducer

Instagram @bro.ducer

Instagram @bro.ducer

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Таисия Повалий презентовала новый украиноязычный альбом "Ейфорiя", в который вошло личных 10 треков, связанных между собой темой любви и отношений.

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