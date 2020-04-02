"Мы много молимся!" Сын Заворотнюк впервые появился в сети после болезни матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала фото своего брата Майкла. 19-летний парень не появлялся в сети после слухов о болезни матери.

Фотографией она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

dekabrist.net/

"Майкуша очень интересная личность, я горжусь тем, что он мой брат. У него очень философский склад ума, даже когда он был маленький, мы всегда ему пророчили "ну ты точно будешь либо философ, либо психолог". Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения", - подписала фото Заворотнюк.

О состоянии больной матери Заворотнюк говорит не часто.

"У нас все хорошо, мы много молимся и идем на поправку. Я уверена, мы победим", - поделилась в соцсетях девушка.

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