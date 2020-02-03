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3 февраля • обновлено в 13:08
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Сын запрещенной в Украине Яковлевой показал обезображенное лицо: фото

4.4т
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Сын запрещенной в Украине актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал обезображенное лицо. Так, мужчина продемонстрировал тату, которое, вероятно, было сделано совсем недавно.

Фото он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

денис Шальных и Елена Яковлева

денис Шальных и Елена Яковлева

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Сын запрещенной в Украине Яковлевой показал обезображенное лицо: фото

instagram.com/tdbndie

Отметим, что недавно Шальных начал сводить тату на лице, но, видимо передумал и решил сделать новый рисунок. Кроме того, большая часть тела мужчины покрыта тату.

Сын запрещенной в Украине Яковлевой показал обезображенное лицо: фото

instagram.com/tdbndie

Сын запрещенной в Украине Яковлевой показал обезображенное лицо: фото

instagram.com/tdbndieк

Напомним, ранее российскую актрису театра и кино Елену Яковлеву, известную главной ролью в детективном сериале "Каменская", не пустили на территорию Украины. Позже она заявила, что ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове, добавив, что получила запрет на въезд из-за визита в Крым в 2015-2016 годах.

В свою очередь пользователи соцсетей бурно отреагировали на запрет въезда в Украину российской актрисе театра и кино Елене Яковлевой.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Елена Яковлева
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Emа Ol
Emа Ol
Хвореньке, мабуть.
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Махно Володимир
Махно Володимир
фууу...какое ничтожество! я бы ему дерьма накинул на лицо...так чисто для красоты!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Горе родителям.
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