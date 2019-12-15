Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин, который в ночь на воскресенье 8 декабря попал в жуткую аварию под Санкт-Петербургом, снова угодил в ДТП.

Так, авария стала уже третьей за последнюю неделю. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Валерия и ее сын 24smi.org

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — написал он, выложив в сторис видео с места очередного ДТП.

Молодой человек подчеркнул, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль Шульгина "Ягуар" занесло, и он врезался в отбойник. Вместе с Арсением в машине были его друзья и девушка, все они получили разные травмы

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