Сын Валерии снова попал в ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в ДТП.

Соответствующее видео Шульгин выложил в Instagram-сторис.

"Это, конечно, смешно. Мы только что выписались из больницы и попали в еще одну аварию", - заявил он на видео.

Арсений Шульгин Скриншот с видео Арсения Шульгина

"Ну, ничего страшного нет. Но сам факт забавный. Вот этот вот дятел просто протаранил бок", - добавил сын Валерии ДТП и показал авто, которое врезалось в машину, где ехал Шульгин.

Авто, которое врезалось в машину, где ехал Шульгин Скриншот с видео Арсения Шульгина

Судя по всему, авария случилась 13 декабря в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 декабря Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. Авто, где на заднем сидении спал сын Валерии, вела девушка. Трасса была скользкой. Девушка въехала в отбойник. В итоге она сломала руку, а у Шульгин получил травму лица.

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