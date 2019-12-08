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8 декабря • обновлено в 16:00
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Сын Валерии попал в жуткую аварию: известны подробности

4.8т
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Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в страшную аварию на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как сообщает СтарХит, вместе со своими друзьями и новой возлюбленной 21-летний Арсений решил ночью прокатиться на автомобиле.

Валерия с сыном Арсением

Валерия с сыном Арсением

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На подъезде к Санкт-Петербургу их машину занесло и она врезалась в отбойник.

"Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", сообщил источник СтарХит.

Валерия с сыном Арсением

Валерия с сыном Арсением

Телепрограмма

В своем Instagram Шульгин вскоре опубликовал несколько stories. Так, на одном снимке видны разбитые части иномарки, поврежденный капот и вылетевшие подушки безопасности.

Арсений Шульгин попал в ДТП

Арсений Шульгин попал в ДТП

Инстаграм

На другом фото можно увидеть самого Арсения, у которого разбита нижняя часть лица. Сообщается, что в больнице парню экстренно зашили губу.

Арсений Шульгин попал в ДТП

Арсений Шульгин попал в ДТП

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия страдала из-за своего бывшего мужа Александра Шульгина. По словам Пригожина, однажды певице даже пришлось выйти на сцену после избиения.

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Автор
Анна Михно
Персона
Валерия Пригожина
Место
Россия
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Быстренько все к о с а б ы на трассу Е-95. Вас там "косая" ждет не дождется.
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