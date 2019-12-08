Сын Валерии попал в жуткую аварию: известны подробности

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в страшную аварию на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом.
Как сообщает СтарХит, вместе со своими друзьями и новой возлюбленной 21-летний Арсений решил ночью прокатиться на автомобиле.
Валерия с сыном Арсением
Hello!
На подъезде к Санкт-Петербургу их машину занесло и она врезалась в отбойник.
"Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", – сообщил источник СтарХит.
Валерия с сыном Арсением
Телепрограмма
В своем Instagram Шульгин вскоре опубликовал несколько stories. Так, на одном снимке видны разбитые части иномарки, поврежденный капот и вылетевшие подушки безопасности.
Арсений Шульгин попал в ДТП
Инстаграм
На другом фото можно увидеть самого Арсения, у которого разбита нижняя часть лица. Сообщается, что в больнице парню экстренно зашили губу.
Арсений Шульгин попал в ДТП
Инстаграм
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия страдала из-за своего бывшего мужа Александра Шульгина. По словам Пригожина, однажды певице даже пришлось выйти на сцену после избиения.
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