Сын Валерии попал в жуткую аварию: известны подробности

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в страшную аварию на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как сообщает СтарХит, вместе со своими друзьями и новой возлюбленной 21-летний Арсений решил ночью прокатиться на автомобиле.

Валерия с сыном Арсением Hello!

На подъезде к Санкт-Петербургу их машину занесло и она врезалась в отбойник.

"Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", – сообщил источник СтарХит.

Валерия с сыном Арсением Телепрограмма

В своем Instagram Шульгин вскоре опубликовал несколько stories. Так, на одном снимке видны разбитые части иномарки, поврежденный капот и вылетевшие подушки безопасности.

Арсений Шульгин попал в ДТП Инстаграм

На другом фото можно увидеть самого Арсения, у которого разбита нижняя часть лица. Сообщается, что в больнице парню экстренно зашили губу.

Арсений Шульгин попал в ДТП Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия страдала из-за своего бывшего мужа Александра Шульгина. По словам Пригожина, однажды певице даже пришлось выйти на сцену после избиения.

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