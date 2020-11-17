Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о своем отце

София Ковнир Люди 11:56, 17.11.2020 Обновлено: 12:25, 17.11.2020

Сын известного музыканта Виктора Цоя Александр в очередной раз подал иск в суд на режиссера Алексея Учителя и его фильм "Цой".

Предыдущее заявление закончилось безрезультатно. По словам наследника, он не разрешал использовать имя и изображение своего отца, пишет "Дождь" (чтобы посмотреть трейлер картины, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, Александр требует запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя "Цой". По его словам, картина является достаточно пошлой.

Сын Цоя Александр в очередной раз подал иск в суд на режиссера Алексея Учителя
РБК Стиль

Кроме того, Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что фильм все-таки выйдет в прокат по закону, так как он получил соответствующее удостоверение.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая рок-группа "Кино", фронтменом которой был легендарный Виктор Цой, выступит в Киеве впервые за 30 лет после распада коллектива.

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