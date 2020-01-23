Сын Толкина и создатель "Ляписа Трубецкого": кто еще из знаменитостей умер в 2020 году

В январе 2020 года скончалось несколько популярных артистов. Так, среди них сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, Гарри Хэйнс и участник британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, кто из знаменитостей умер с начала 2020 года.

Вечером 22 января стало известно о смерти сына известной российской актрисы Раисы Рязановой, 51-летнего Данилы Перова.

"Скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – говорится в сообщении.

Данила Перов

О смерти участника британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонса стало известно 21 января. Джонс умер вечером в своем доме в Лондоне в кругу семьи. Последние годы он страдал от редкой формы деменции FTD.

Терри Джонс

В Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

Руслан Владыко

На 95-м году жизни умер издатель и соавтор "Властелина колец" Кристофер Толкин.

Кристофер Толкин

Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в США на 81-м году жизни.

Константин Бромберг

Австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.

Гарри Хэйнс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао на съемках китайского экшн-реалити Chase Me.

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