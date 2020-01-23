Сын Толкина и создатель "Ляписа Трубецкого": кто еще из знаменитостей умер в 2020 году

В январе 2020 года скончалось несколько популярных артистов. Так, среди них сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, Гарри Хэйнс и участник британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, кто из знаменитостей умер с начала 2020 года.
Вечером 22 января стало известно о смерти сына известной российской актрисы Раисы Рязановой, 51-летнего Данилы Перова.
"Скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – говорится в сообщении.
Данила Перов
О смерти участника британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонса стало известно 21 января. Джонс умер вечером в своем доме в Лондоне в кругу семьи. Последние годы он страдал от редкой формы деменции FTD.
Терри Джонс
В Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.
Руслан Владыко
На 95-м году жизни умер издатель и соавтор "Властелина колец" Кристофер Толкин.
Кристофер Толкин
Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в США на 81-м году жизни.
Константин Бромберг
Австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.
Гарри Хэйнс
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао на съемках китайского экшн-реалити Chase Me.
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