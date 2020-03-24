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24 марта • обновлено в 03:20
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Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

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23 марта на канале на российском телеканале ТНТ состоялась премьера сериала "Колл-центр", в которой снялся сын знаменитого актера Олега Табакова Павел Табаков.

Кроме Табакова в проекте засветились популярные актеры Владимир Яглыч, Юлия Хлынина и Сабина Ахмедова.

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

По сюжету обычный московский офис оказался в заложниках у таинственных Мамы и Папы, которые заложили в здании бомбу и теперь планируют измываться над сотрудниками колл-центра.

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

Скриншот из видео

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

Скриншот из видео

Не обошлось в сериале и без очень откровенных сцен.

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

Скриншот из видео

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

Скриншот из видео

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

Скриншот из видео

Сын Табакова стал звездой секс-сцен в сериале на росТВ: эротические кадры

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина вызвала бурные обсуждения новым видео в откровенном наряде. Соответствующий ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

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Автор
Мария Дидык
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