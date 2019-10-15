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15 октября • обновлено в 12:40
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"Нанес 26 ударов тупым предметом": сын скандального Алибасова жестко избил любовницу

1.4т Читать материал на украинском

Сын российского продюсера и музыканта Бари Алибасова,который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", жестко избил 28-летнюю любовницу Марину Клюеву.

Так, он начал с ней встречаться в марте этого года. По словам официального представителя девушки Александра Бенхина, Алибасов-младший и раньше поднимал руку на свою пассию. Однако последней каплей стало то, когда во время одной из ссор мужчина нанес девушке 26 ударов тупым предметом. После избиения Маша сбежала к себе на родину, в Калининград. Там она прошла экспертизу, которая установила побои легкой тяжести, сообщает "СтарХит".

Бари Алибасов-младший

Бари Алибасов-младший

Фото из Instagram

Алибасов-младший жестко избил любовницу

Алибасов-младший жестко избил любовницу

Фото: Starhit

Мария уверяет, что Бари постоянно поднимал на нее руку

Мария уверяет, что Бари постоянно поднимал на нее руку

Фото: Starhit

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"В январе в Калининграде у Алибасова-младшего появилась дочь. Он в эти дни загулял с Марией Клюевой. Между ними возникли сильные чувства, и с того времени они больше не расставались. В марте ребята переехали в Москву. Маша жаловалась мне, что Бари поднимал на нее руку чуть ли не с первого дня их отношений. 23 сентября Алибасов-младший сильно избил девушку. Дома, в Калининграде, Клюева прошла судмедэкспертизу. Я, как юрист, могу сказать, что побои не такие уж и серьезные, поэтому советую сторонам помириться", — рассказал Александр.

Девушка жила с Бари около полугода

Девушка жила с Бари около полугода

Фото: Starhit

Сейчас Клюева находится в Калининграде

Сейчас Клюева находится в Калининграде

Фото: Пресс-Хата

Алибасов-младший жестко избил любовницу

Алибасов-младший жестко избил любовницу

Фото: Пресс-Хата

Отмечается, что Алибасов-младший и его представители не комментируют инцидент. Будет ли пострадавшая подавать в суд на обидчика — пока тоже остается загадкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Бари Алибасова, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
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