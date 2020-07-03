Сын Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин высмеял продюсера Максима Фадеева, сбросившего 100 кг.

По словам пианиста, такое сильное похудение демонстрирует тенденцию Фадеева "избавляться от всего ненужного". Об этом он сообщил в интервью "Пятому каналу".

"Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом", – пошутил пианист.

Максим Фадеев (Instagram Максима Фадеева)

Лука также признался, что новость о похудении Фадеева расстроила его. Он отметил, что хотел поработать с продюсером, однако "магия размеров" улетучилась.

"Для меня, конечно, это грустная новость. Потому что я всегда хотел поработать с этим удивительным музыкальным человеком. И мне казалось, что это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта – меня – и самого большого продюсера. К сожалению, теперь он похудел, и вот эта "магия размеров" улетучилась", – иронично отметил Лука.

Максим Фадеев сбросил 100 кг (Instagram Максима Фадеева)

Кроме того, музыкант добавил, что когда Фадеев расскажет о своем способе избавления от лишних килограммов, то он им обязательно воспользуется.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, кто такой Лука Затравкин и как он выглядел до и после набора лишних килограммов.