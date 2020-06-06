Сын Принца Гарри и Меган Маркл сказал первые слова

Марина Погорилко Люди 19:11, 6.06.2020

Годовалый сын Принца Гарри и Меган Маркл Арчи произнес свои первые слова.

По информации издания Us Weekly, их четыре: "папа", "мама", "книга" и "собака".

Также источник отметил, что маленький Арчи любит играть в прятки и строить игрушечные домики, он очень коммуникабельный и прекрасно чувствует себя в окружении людей.

Сын Принца Гарри и Меган Маркл Арчи произнес свои первые слова.
Associated Press

"Счастливый ребенок... Редко плачет. Он проявляет интерес к своему окружению и уже взаимодействует с людьми. Он любит развлекаться. Он не создает проблем – с радостью пойдет общаться с друзьями Гарри и Меган, не поднимая лишней суеты", – поделился инсайдер.

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