Главная Новости
6 июня • обновлено в 20:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сын Принца Гарри и Меган Маркл сказал первые слова

2.4т
Читать материал на украинском

Годовалый сын Принца Гарри и Меган Маркл Арчи произнес свои первые слова.

По информации издания Us Weekly, их четыре: "папа", "мама", "книга" и "собака".

Также источник отметил, что маленький Арчи любит играть в прятки и строить игрушечные домики, он очень коммуникабельный и прекрасно чувствует себя в окружении людей.

Сын Принца Гарри и Меган Маркл Арчи произнес свои первые слова.

Сын Принца Гарри и Меган Маркл Арчи произнес свои первые слова.

Associated Press

"Счастливый ребенок... Редко плачет. Он проявляет интерес к своему окружению и уже взаимодействует с людьми. Он любит развлекаться. Он не создает проблем – с радостью пойдет общаться с друзьями Гарри и Меган, не поднимая лишней суеты", – поделился инсайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Погорилко
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги