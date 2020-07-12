Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят

Сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал раритетный снимок матери с покойным отцом Анатолием Евдокименко.

Фото, которое мужчина разместил на личной странице в Instagram, вызвало активную реакцию у пользователей сети.

На кадрах София Ротару и ее супруг изображены на фоне дорожного знака, на котором указано расстояние до Киева. Судя по всему, снимок был сделан около 25 лет назад.

Instagram Руслана Евдокименко

"Люблю эту фотографию. Родители..." – написал Руслан Евдокименко.

Многие из подписчиков Евдокименко-младшего выразили слова сожаления из-за того, что известная певица Ротару так рано овдовела – Анатолий Евдокименко умер в октябре 2002 года.

"Господи, какие счастливые... За что Господь всегда забирает лучших?! Руслан, берегите, пожалуйста, маму. Она у нас одна! Пусть все дни Софии Михайловны будут наполнены заботой близких", – высказались поклонники семьи Ротару.

Instagram Руслана Евдокименко

Instagram Руслана Евдокименко

Instagram Руслана Евдокименко

Как сообщал OBOZREVATEL, советская и украинская звезда София Ротару показала свой особняк под Киевом, стоимость которого превышает миллион долларов.