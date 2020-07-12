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Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
1,4 т.
Сын Софии Ротару показал раритетное фото родителей

Сын Софии Ротару показал раритетное фото родителей. Коллаж

Сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал раритетный снимок матери с покойным отцом Анатолием Евдокименко.

Фото, которое мужчина разместил на личной странице в Instagram, вызвало активную реакцию у пользователей сети.

На кадрах София Ротару и ее супруг изображены на фоне дорожного знака, на котором указано расстояние до Киева. Судя по всему, снимок был сделан около 25 лет назад.

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят Instagram Руслана Евдокименко

"Люблю эту фотографию. Родители..." – написал Руслан Евдокименко.

Многие из подписчиков Евдокименко-младшего выразили слова сожаления из-за того, что известная певица Ротару так рано овдовела – Анатолий Евдокименко умер в октябре 2002 года.

"Господи, какие счастливые... За что Господь всегда забирает лучших?! Руслан, берегите, пожалуйста, маму. Она у нас одна! Пусть все дни Софии Михайловны будут наполнены заботой близких", – высказались поклонники семьи Ротару.

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят Instagram Руслана Евдокименко

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят Instagram Руслана Евдокименко

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят

Сын показал раритетный снимок Ротару с мужем: в сети скорбят Instagram Руслана Евдокименко

Как сообщал OBOZREVATEL, советская и украинская звезда София Ротару показала свой особняк под Киевом, стоимость которого превышает миллион долларов.

Украинашоу-бизнесшоуСофия Ротару
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