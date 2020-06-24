Сын Павлика сделал новое заявление о своей болезни и лечении: не сдался

Онкобольной сын украинского певца Виктора Павлика Павел, который ранее рассказал об ухудшении состояния и прекращении лечения, сделал новое заявление о борьбе с четвертой стадией рака.

Так, 20-летний парень на личной странице в Facebook написал, что его предыдущее сообщение не совсем правильно трактовали – прекратив химиотерапию, он не сдался. Просто жесткое лечение очень ослабило его иммунитет, и для дальнейшей борьбы стоит дать организму восстановиться.

"На этот раз я напишу на украинском – языке моей страны, в которую я всегда верил, которой служил. Я собираюсь расставить точки над "і"... Первое и самое важное: я не сдался! Многие после предыдущего поста написали мне, что я не должен сдаваться, а поверил в то, что болезнь можно вылечить. Возможно я действительно написал это, как последние слова. Но это не так!" – рассказал сын артиста.

Facebook Павла Павлика

Павлик-младший указал, что продолжит искать варианты лечения и не будет просто сидеть и ждать, пока умрет.

"Я написал, что мне осталось только ждать. И где написано, что так я и буду делать? Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать пока что-то случится. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – отметил Павел.

Семья Виктора Павлика KP.UA

Также сын артиста подчеркнул, что отказ от химиотерапии – не отчаянное решение, просто его иммунитету необходимо восстановиться, так как "химия" убивает не только больные, но и здоровые клетки. Кроме того, павел высказался об альтернативном лечении, которое ему посоветовали пользователи сети.

"Я не отказывался от лечения и это не было моим каким отчаянным решением. Это было логичное и обдуманное заключение. 18 курсов химиотерапии, эта штука отравляет как больные клетки, так и здоровые и сильно угнетает иммунитет. А если это не дает желаемого результата, то какой смысл продолжать? Именно поэтому мы решили дать иммунитету возможность восстановиться и начать самому участвовать в уничтожении болезни. А что касается альтернативного лечения... Вы действительно считаете, что если бы какой-то дед излечивал грибами и травами 4-ю стадию рака, об этом бы знали десятка два людей, а он бы жил где-то в селе на краю света?" – возмутился Павел Павлик.

Приводим также полный текст поста Павла Павлика:

Facebook Павла Павлика

Facebook Павла Павлика

Facebook Павла Павлика

Он подытожил, что будет продолжать надеяться и верить в свое излечение, и делает это с верой в Бога, так как никогда от него не уходил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее певец рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.

Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.