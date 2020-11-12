Сын одиозного Сергея Зверева подает на отца в суд: стали известны подробности

На эпатажного российского шоумена Сергея Зверева подает в суд его младший сын. Это связано с квартирой в центре Москвы.

Оказывается, все это время Зверев-младший искал адвоката, чтобы побороться за недвижимость, так как он там прописан, сообщили в Telegram-канале "Звездач".

"По закону Сережа имеет право на нее. Еще мы хотим получить со Зверева-старшего материальный ущерб. Буду бороться за семью до крови. Отец Сергея задел меня, назвал уголовницей. Теперь отвечу тем же. Пусть прикроет свой рот и не расслабляется!"‎, – рассказала Юля, жена Зверева-младшего.

На эпатажного российского шоумена Сергея Зверева подает в суд его младший сын "МК"

Также девушку возмущает то, что щоумен бросил сына, не дав ему ни достойного образования, ни воспитания. Также она уверена, стилист подделал в свое время документы на суде.

"Мы однажды уже проиграли дело. Зверев-старший обошел закон, предоставив справку, где было сказано, что Сережа родился в семье, и у него есть мама. В итоге, суд подумал, что мой муж не приемный. Но это же не так!"‎, – добавила Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпатажный российский шоумен Сергей Зверев рекомендовал инвалидам не ходить на несогласованные акции протеста.