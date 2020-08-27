Сын Марченко празднует день рождения: как он изменился за годы жизни. Фото

Сын Марченко празднует день рождения: как он изменился за годы жизни.

В четверг, 27 августа, сын украинской телеведущей и журналистки Оксаны Марченко Богдан отмечает день рождения. Парню исполнилось 23 года.

Знаменитость трогательно поздравила своего старшего сына с праздником и призналась, что счастлива быть его мамой. Она также опубликовала на личной странице в Instagram коллаж, на котором показала Богдана маленьким и как он выглядит сейчас.

"Сколько бы ни прошло лет, наши дети всегда будут детьми. Спасибо, что 23 года назад ты выбрал меня своей мамой, мой дорогой. Будь счастлив до краешков своей души! Люблю", – написала Марченко.

Марченко поздравила сына Богдана с днем рождения (Instagram Оксаны Марченко)

Богдан Марченко родился 27 августа 1997 года в первом браке Оксаны с основателем и гендиректором компании Global Ukraine Юрием Коржом. Через несколько лет телеведущая развелась с бизнесменом и вышла замуж за политика, а теперь лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. С тех пор мальчик жил с мамой и отчимом, которые в 2004 году "подарили" ему сестренку Дарью.

Оксана Марченко с дочерью Дарьей и сыном Богданом (фото – stuki-druki.com)

Марченко с мужем и детьми (фото – stuki-druki.com)

Марченко с мужем и детьми (фото – glavred.info)

Оксана Марченко с дочерью Дарьей и сыном Богданом (фото –livestory.com.ua)

Сейчас Богдан учится во Франции, на последнем курсе университета, а перед этим он учился в школе Святого Георгия в Швейцарии. Профессию выбрал связанную с IT-технологиями. Парень поддерживает тесные отношения и с родным отцом, и с отчимом.

Виктор Медведчук с дочерью и пасынком (Instagram Оксаны Марченко)

Оксана Марченко с дочерью Дарьей и сыном Богданом (фото – politeka.net)

Сын Оксаны Марченко Богдан (Facebook-аккаунт Богдана Марченко)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко назвала свои рецепты счастливого брака.

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