Сын Макаревича публично оскорбил Егора Крида: из-за чего

Сын музыканта Андрея Макаревича Иван подверг критике фильм "(Не) идеальный мужчина", одну из ролей в котором сыграл артист Егор Крид. Он посчитал картину провальной, а музыканта назвал "конфетным тупнем".

Иван признался, что фильм его очень разочаровал и он внес его в свой список худших кинолент. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ребят, если будет свободный вечер, умоляю, посмотрите фильм. Это просто учебник, как нельзя делать кино. Просто невероятно. Когда каждая секунда фильма — это такой стыд, что сложно поверить. Я обожаю коллекционировать убогое кино. И вот этот фильм подвинул даже самый топ моей коллекции. Это правда фантастика, как можно сделать настолько плохо", — возмутился Макаревич.

"Любимое развлечение наших конфетных тупней вроде Крида. В музыке — г*вно, так еще и кинематограф заср*ть. Видимо, такие люди просто не устают позориться", — высказался он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министерство культуры России отказалось финансировать фильм, посвящённый 50-летию группы "Машина времени", из-за политических взглядов ее основателя Андрея Макаревича.

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