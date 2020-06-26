Сын Лукашенко стал звездой сети после парада в Москве: как он выглядит

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко, 15-летний Николай стал звездой в сети после появления на параде Победы в Москве 24 июня.

Так, внимание пользователей привлекла его внешность – многие девушки на страницах в социальных сетях отметили, что Николай Лукашенко напоминает голливудского актера или модель. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о сыне белорусского президента и как он выглядит.

В социальных сетях Twitter и TikTok девушки начали массово распространять посты, где восхищаются красотой младшего сына Лукашенко.

Николай Лукашенко в детстве и сейчас Instagram Николая Лукашенко

"Все-таки Коля Лукашенко однозначно хорош", "У Лукашенко сын просто огонь", "Интересно, а сам Коля Лукашенко знает, как его любят в соцсетях?", "Девы! Аттеншн. "сексихат" прибыл в Москву", "У меня сердечко екнуло, как увидела", "Смотрю парад ради того, чтобы увидеть его", – поделились впечатлением девушки.

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

В сети пришли в восторг от сына Лукашенко Twitter

Для самого Лукашенко-младшего подобное внимание вряд ли станет внезапностью – парень с детства привык к вниманию публики. Он часто сопровождает отца на официальных мероприятиях. Молодой человек уже успел поприсутствовать на переговорах с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и другими политиками.

Лукашенко с младшим сыном на приеме у Обамы naviny.by

Что известно о Николае Лукашенко

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Он является внебрачным сыном президента Беларуси. Кто является матерью молодого человека, доподлинно неизвестно. В одном из интервью Лукашенко-старший отметил, что она работает врачом. По некоторым предположениям, мамой может быть личный медик белорусского главы Ирина Абельская.

Вероятная мать Николая Лукашенко naviny.by

Первое появление Николая на публичном мероприятии состоялось в апреле 2008 года, когда мальчику было три года и семь месяцев. Вместе с отцом он принял участие в республиканском субботнике на стройплощадке "Минск-Арены". Теперь он постоянно сопровождает отца в официальных поездках.

Николай Лукашенко в детстве naviny.by

В остальном он живет как вполне обычный подросток – он учится в школе (Острошицко-Городокская СШ в Минске). В одном из своих интервью Александр Лукашенко рассказывал, что его сын любит поиграть в компьютер, а точнее в популярные "танчики". Среди серьезных увлечений Николая – биатлон и хоккей. Также сын Лукашенко занимается музыкой – парень играет на фортепиано.

Как сейчас выглядит младший сын Лукашенко

Николай Лукашенко Instagram Николая Лукашенко

Николай Лукашенко Instagram Николая Лукашенко

Николай Лукашенко Instagram Николая Лукашенко

Николай Лукашенко Instagram Николая Лукашенко

Николай Лукашенко Instagram Николая Лукашенко

Николай Лукашенко Instagram Николая Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Лукашенко не впервые производит фурор с сети – ранее фото Николая, показывающее его перемены во внешности, также активно обсуждалось пользователями.

Также бурную реакцию в сети вызвал снимок Николая Лукашенко, на котором подросток выглядит выше своего отца. При этом рост Лукашенко-старшего – 188 сантиметров.