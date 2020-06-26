Сын Лукашенко стал звездой сети после парада в Москве: как он выглядит
Сын президента Беларуси Александра Лукашенко, 15-летний Николай стал звездой в сети после появления на параде Победы в Москве 24 июня.
Так, внимание пользователей привлекла его внешность – многие девушки на страницах в социальных сетях отметили, что Николай Лукашенко напоминает голливудского актера или модель. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о сыне белорусского президента и как он выглядит.
В социальных сетях Twitter и TikTok девушки начали массово распространять посты, где восхищаются красотой младшего сына Лукашенко.
"Все-таки Коля Лукашенко однозначно хорош", "У Лукашенко сын просто огонь", "Интересно, а сам Коля Лукашенко знает, как его любят в соцсетях?", "Девы! Аттеншн. "сексихат" прибыл в Москву", "У меня сердечко екнуло, как увидела", "Смотрю парад ради того, чтобы увидеть его", – поделились впечатлением девушки.
Для самого Лукашенко-младшего подобное внимание вряд ли станет внезапностью – парень с детства привык к вниманию публики. Он часто сопровождает отца на официальных мероприятиях. Молодой человек уже успел поприсутствовать на переговорах с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и другими политиками.
Что известно о Николае Лукашенко
Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Он является внебрачным сыном президента Беларуси. Кто является матерью молодого человека, доподлинно неизвестно. В одном из интервью Лукашенко-старший отметил, что она работает врачом. По некоторым предположениям, мамой может быть личный медик белорусского главы Ирина Абельская.
Первое появление Николая на публичном мероприятии состоялось в апреле 2008 года, когда мальчику было три года и семь месяцев. Вместе с отцом он принял участие в республиканском субботнике на стройплощадке "Минск-Арены". Теперь он постоянно сопровождает отца в официальных поездках.
В остальном он живет как вполне обычный подросток – он учится в школе (Острошицко-Городокская СШ в Минске). В одном из своих интервью Александр Лукашенко рассказывал, что его сын любит поиграть в компьютер, а точнее в популярные "танчики". Среди серьезных увлечений Николая – биатлон и хоккей. Также сын Лукашенко занимается музыкой – парень играет на фортепиано.
Как сейчас выглядит младший сын Лукашенко
Как сообщал OBOZREVATEL, сын Лукашенко не впервые производит фурор с сети – ранее фото Николая, показывающее его перемены во внешности, также активно обсуждалось пользователями.
Также бурную реакцию в сети вызвал снимок Николая Лукашенко, на котором подросток выглядит выше своего отца. При этом рост Лукашенко-старшего – 188 сантиметров.