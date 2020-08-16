Сын Лукашенко появился на митинге в Минске: в сети раскритиковали его

Елена Кордунова Люди 18:31, 16.08.2020 Обновлено: 19:32, 16.08.2020

15-летний сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай появился на провластном митинге в Минске. Его внешность в очередной раз вызвала ажиотаж в сети.

Ранее появление Лукашенко-младшего вызывало восторг в социальных сетях. На этот же раз сына белорусского президента раскритиковали пользователи Twitter за странный образ и сравнили его с охранником.

Так, Николай Лукашенко прибыл на акцию в центре Минска в черном деловом костюме, белой рубашке с тонким галстуком и темных солнцезащитных очках.

Николая Лукашенко сравнили с охранником
Газета. Ру
Николая Лукашенко раскритиковали в сети
BELSAT
Сын Лукашенко замечен на митинге в Минске
BELSAT
Сын Лукашенко на митинге
Газета. Ру
Сын Лукашенко появился на митинге в Минске
Газета. Ру

Сын Александра Лукашенко стоял в окружении телохранителей в стороне от толпы. Многим пользователям сети показалось, что парень и сам похож на охранника.

Twitter

Также его раскритиковали за то, что он появился на митинге в поддержку Лукашенко зная, что из-за диктатуры его отца в Беларуси начались массовые протесты.

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Лукашенко не впервые производит фурор с сети – ранее фото Николая, показывающее его перемены во внешности, также активно обсуждалось пользователями.

Также бурную реакцию в сети вызвал снимок Николая Лукашенко, на котором подросток выглядит выше своего отца. При этом рост Лукашенко-старшего – 188 сантиметров.

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