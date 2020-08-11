Сын Легкоступовой откровенно о муже певицы: он устраивал скандалы и угрожал

Сын российской певицы Валентины Легкоступовой, впавшей в кому из-за травмы головы, Матвей подозревает, что артистка находится в тяжелом состоянии из-за своего мужа Юрия Фирсова.

Об этом он сообщил в разговоре с полицейскими, передает Telegram-канал "112". По словам парня, Фирсов мог претендовать на квартиру артистки, и таким образом хотел от нее избавиться. Кроме того, он отметил, что муж мамы не всегда адекватно себя вел: он неоднократно устраивал скандалы и даже угрожал родственникам артистки.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова (фото – dni.ru)

Однако Матвей не знает, что именно случилось с его матерью в тот день. В своей объяснительной он написал, что после бракосочетания Фирсов и Валентина стали злоупотреблять спиртным.

Telegram-канал "112"

К слову, Юрий Фирсов настаивает на том, что его супруга сама упала и ударилась головой. Женщину опросить так и не удалось – она до сих пор находится в коме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский телеведущий и продюсер, создатель формата телевизионных шоу по поиску талантов Got Talent Саймон Коуэлл попал в больницу с переломом позвоночника после падения с электровелосипеда.