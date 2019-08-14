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Сын королевы Елизаветы оказался замешан в громком секс-скандале: что произошло

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59-летний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю оказался вовлеченным в судебный процесс по делу известного миллиардера Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле и педофилии.

Американские спецслужбы слили в прессу так называемый маленький черный блокнот, в котором были записи Эпштейна, пишет NBC News.

Сын королевы Елизаветы оказался замешан в громком секс-скандале: что произошло
Новости
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Неделю назад Эпштейн совершил самоубийство. За несколько дней до этого федеральный суд США обнародовал юридические документы по его делу, среди которых были обвинения в адрес принца Йоркского.

Некая Вирджиния Джуффре еще в 2015 году дала свои показания, заявив, что находилась в сексуальном рабстве у Эпштейна и оказывала сексуальные услуги влиятельным людям, в том числе и британскому принцу Эндрю.

В Букингемском дворце сразу же прокомментировали скандал.

"Все это относится к разбирательствам, которые имеют место в Соединенных Штатах Америки и к которым герцог Йоркский не причастен. Любые предположения о неблаговидном поведении с несовершеннолетними категорически ложные", – говорится в официальном заявлении представителей Елизаветы II.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах. Прокуратура приняла такое решение "в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего".

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