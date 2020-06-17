Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца

Люди 15:31, 17.06.2020 Обновлено: 15:44, 17.06.2020

Сын российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельное ДТП в столице России Москве, Никита впервые сделал заявление касательно этого инцидента.

На своей странице в Instagram он выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

Михаил и Никита Ефремовы
Instagram Никиты Ефремова

"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания", – написал он.

Никита Ефремов добавил, что ему больно от того, что произошло.

"Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", – отметил сын актера.

Cкриншот с Instagram-страницы Никиты Ефремова

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