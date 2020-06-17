Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца
Instagram Никиты Ефремова
Сын российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельное ДТП в столице России Москве, Никита впервые сделал заявление касательно этого инцидента.
На своей странице в Instagram он выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.
Михаил и Никита Ефремовы
"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания", – написал он.
Никита Ефремов добавил, что ему больно от того, что произошло.
"Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", – отметил сын актера.
Cкриншот с Instagram-страницы Никиты Ефремова
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.
Адвокат сообщил, что Ефремов после ДТП отказался от еды и потерял шесть килограмм.