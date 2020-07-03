Сын Ефремова признался в использовании стимуляторов
Сын российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня совершил смертельное ДТП в Москве (Россия), Никита признался, что пользовался стимуляторами для отдыха и работы.
В интервью StarHit он рассказал, что трагедия вызвала у него много сильных чувств и эмоций. Также Никита Ефремов еще раз выразил соболезнования семье погибшего курьера Сергея Захарова.
"Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию. У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот", – признался старший сын Ефремова.
Никита отметил, именно здоровый образ жизни помог ему открыть новые возможности и перспективы. Поэтому он рад, что смог вовремя победить зависимость. А от семейных проблем Ефремов-младший начал отвлекаться с помощью творчества. Вскоре должно выйти сразу несколько фильмов и сериалов с его участием.
"С одной стороны, хорошо, что я родился в такой семье, а с другой – она обязывает оправдывать ожидания и зрителей, и самого себя. Моя задача сделать так, чтобы гордиться своей фамилией, но при этом не быть от нее зависимым", – добавил Ефремов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.
Адвокат сообщил, что Ефремов после ДТП отказался от еды и потерял шесть килограмм.
Через 10 дней после инцидента старший сын Ефремова Никита впервые прокомментировал ДТП и выразил соболезнования семье погибшего.