Сын Ефремова признался в использовании стимуляторов

Сын российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня совершил смертельное ДТП в Москве (Россия), Никита признался, что пользовался стимуляторами для отдыха и работы.

В интервью StarHit он рассказал, что трагедия вызвала у него много сильных чувств и эмоций. Также Никита Ефремов еще раз выразил соболезнования семье погибшего курьера Сергея Захарова.

"Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию. У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот", – признался старший сын Ефремова.

Михаил Ефремов и старший сын Никита TSN.ua

Никита отметил, именно здоровый образ жизни помог ему открыть новые возможности и перспективы. Поэтому он рад, что смог вовремя победить зависимость. А от семейных проблем Ефремов-младший начал отвлекаться с помощью творчества. Вскоре должно выйти сразу несколько фильмов и сериалов с его участием.

"С одной стороны, хорошо, что я родился в такой семье, а с другой – она обязывает оправдывать ожидания и зрителей, и самого себя. Моя задача сделать так, чтобы гордиться своей фамилией, но при этом не быть от нее зависимым", – добавил Ефремов.

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