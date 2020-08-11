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Сын Ефремова откровенно признался, что его домогался мужчина

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,7 т.
Никита Ефремов откровенно признался, что его домогался человек

Никита Ефремов откровенно признался, что его домогался человек. ГлагоL

Сын российского актера Михаила Ефремова Никита признался, что в детстве его домогался человек.

Об этом он рассказал в интервью видеосервису START. Актер отметил, что инцидент произошел во время съемок детского фильма (ролик смотрите ниже).

"В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, потом только позвонил маме. Не помню, в каком это было возрасте. Были всякие страхи, это как-то не по-пацански, что я лох, что обо мне скажут", – поделился Ефремов.

По мнению актера, жертвы насилия боятся обратиться за помощью, ведь люди привыкли скрывать свои слабые стороны. Однако Никита считает, что у этого не нужно стесняться, а проблему следует решать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никита Ефремов признался, что пользовался стимуляторами для отдыха и работы.

РоссиянасилиеМихаил Ефремов
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