Сын Ефремова откровенно признался, что его домогался мужчина

Сын российского актера Михаила Ефремова Никита признался, что в детстве его домогался человек.

Об этом он рассказал в интервью видеосервису START. Актер отметил, что инцидент произошел во время съемок детского фильма (ролик смотрите ниже).

"В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, потом только позвонил маме. Не помню, в каком это было возрасте. Были всякие страхи, это как-то не по-пацански, что я лох, что обо мне скажут", – поделился Ефремов.

По мнению актера, жертвы насилия боятся обратиться за помощью, ведь люди привыкли скрывать свои слабые стороны. Однако Никита считает, что у этого не нужно стесняться, а проблему следует решать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никита Ефремов признался, что пользовался стимуляторами для отдыха и работы.