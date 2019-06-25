Сын Джигарханяна показал, как выглядит 83-летний актер после слухов о болезни

Приемный сын известного советского актера и режиссера Армена Джигарханяна Степан показал, как выглядит 83-летний артист после слухов о серьезной болезни.

Степан Джигарханян – сын второй супруги Армена, посетил квартиру отца и показал, что тот чувствует себя хорошо и не падает духом. Совместный снимок он опубликовал в Instagram.

"В гостях у отца... Вопреки всяким "мнениям", – написал он.

До этого они виделись в декабре 2017 года, причем тогда Джигарханяны встретились после 20-летней разлуки.

Подписчики Джигарханяна-младшего обрадовались появлению режиссера в сети. Многие из них порадовались за состояние артиста и пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Очень приятно видеть вас вместе. Счастья, мира вам и добра", – отметили подписчики.

Напомним, что Степан является сыном бывшей жены актера Татьяны Власовой от предыдущего брака. Молодой мужчина давно проживает в США. Во время скандала с разводом своего приемного отца он сохранял нейтралитет, подчеркивая, что не претендует на наследство Армена Джигарханяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Джигарханяна рассказывала журналистам, что артист может умереть в течение нескольких месяцев. Она опасалась, что он может не пережить 2019 год, так как "очень плох".

О плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходили слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не мог самостоятельно передвигаться.

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