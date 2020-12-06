Сын Чапкиса прокомментировал брак папы с младшей на 52 года супругой

Сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года.

Как рассказал в интервью для "Светской жизни" Грег очень рад, что у отца появилась любимая женщина. Кроме того, хореограф считает ложью то, что дети Чапкиса не поддерживают брак известного танцора с избранницей, которая младше его на 52 года.

"Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который тебя ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить моего папочку", – поведал в интервью танцор.

Кроме того, Грег также прокомментировал отношения с отцом.

"У нас не было ссоры. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. В каком смысле – это был как раз пик ансамбля Вирского. По 4-6 месяцев в году гастролировали с женой. И его воспитали другие люди", – признался 90-летний Чапкис.

Стоит отметить, что у Чапкиса есть двое детей: от первого брака 62-летняя дочь Лилия и от второй брака 41-летний сын Грег. А не так давно артист в четвертый раз женился.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чапкис впервые показал свои элитные апартаменты – он недавно купил новую квартиру и живет в ней со своей молодой женой Милой.