Сын Бабкина в реанимации: стало известно о состоянии мальчика

Супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии их 13-летнего сына Артура, который 4 марта попал в реанимацию.

Так, в своих Instagram-stories Снежана опубликовала видео, где рассказала, что мальчик все еще находится в реанимации в палате.

Сергей и Снежана Бабкины с детьми Instagram @snezhana_babkina

"Состояние у Артура стабильное. Температура сегодня не поднималась благодаря лекарствам, капельницам, антибиотикам. Он уже даже стал понемногу есть, но не встает, лежит. Потому что очень большая слабость, пытался встать, но закружилась голова. Ближе к вечеру даже начал шутить", – говорит Снежана.

Снежана Бабкина с детьми Instagram @snezhana_babkina

"Вы спрашивали, почему не можем быть с детьми. Потому что это все же реанимация, там все стерильно. Можно приходить, приносить еду и идти. Там они постоянно под присмотром, у них по расписанию лекарства", – добавила женщина.

Снежана и Сергей Бабкины Instagram @snezhana_babkina

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 13-летний Артур был срочно госпитализировали в реанимацию с серьезным диагнозом – пневмония с осложнениями. Его пытались лечить дома, но состояние мальчика значительно ухудшилось.

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