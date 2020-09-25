Сын актера Ефремова заразился коронавирусом

У 10-летнего сына российского актера Михаила Ефремова Бориса обнаружили коронавирус.

Друг семьи Алексей Лобарев рассказал "СтарХиту", что мальчик заразился в школе, где раньше заболел его одноклассник.

"Чувствует он себя хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный", – сказал Лобарев.

Отметим, что жена Ефремова София и две его дочери Вера и Надежда также сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Однако семья решила самоизолироваться на даче, пока Борис не поправится.

Актер неоднократно упоминал во время судебного процесса, что у его младших детей слабый иммунитет: они аллергики и астматики. Поэтому большую часть времени жена Ефремова проводит с дочерьми и сыном на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП. Авария с его участием произошла 8 июня. Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он умер на следующий день в реанимации. На данный момент Михаил Ефремов находится в СИЗО.