Сын 73-летней Ротару показал, как сейчас выглядит певица

Ольга Веркалец Люди 14:34, 7.08.2020

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился с поклонниками фотографией украинской певицы, которой 7 августа исполнилось 73 года.

По случаю праздника Руслан обнародовал снимок с мамой на своей странице в Instagram. (фото смотрите ниже).

"Пол века – с тобой! Пол века – люблю! С Днем рождения, Ма!" – написал Евдокименко.

София Ротару с сыном Русланом
Instagram @rus_evdokimenko

Отметим, Ротару родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Известность пришла к певице после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть, как артистка выглядит сейчас:

София Ротару празднует 73-летие
Instagram @ sofiarotaru.official
София Ротару
Instagram @ sofiarotaru.official
Софии Ротару исполнилось 73 года
Instagram @ sofiarotaru.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что отель Villa Sofia 73-летней украинской артистки Софии Ротару в Ялте, что в оккупированном Крыму, не открылся после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

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