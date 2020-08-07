Сын 73-летней Ротару показал, как сейчас выглядит певица
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился с поклонниками фотографией украинской певицы, которой 7 августа исполнилось 73 года.
По случаю праздника Руслан обнародовал снимок с мамой на своей странице в Instagram. (фото смотрите ниже).
"Пол века – с тобой! Пол века – люблю! С Днем рождения, Ма!" – написал Евдокименко.
Отметим, Ротару родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Известность пришла к певице после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".
OBOZREVATEL предлагает пересмотреть, как артистка выглядит сейчас:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что отель Villa Sofia 73-летней украинской артистки Софии Ротару в Ялте, что в оккупированном Крыму, не открылся после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.