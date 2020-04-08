Сыграл более 100 ролей: звезда Голливуда Гарфилд умер от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд умер от коронавируса. Мужчине было 80 лет.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Аллен Гарфилд умер от коронавируса hollywoodreporter.com

Смерть актера подтвердила его сестра Лоис Гурцив. Она сообщила, что Аллен скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Известно, что Гарфилд начал сниматься в кино в 30 лет. За его плечами более 100 ролей в кино и сериалах, среди которых фильмы "Бананы" Вуди Аллена, "Разговор", "Клуб Коттон" Фрэнсиса Копполы, "Девятые врата" Романа Полански и “Положение вещей”, “Когда наступит конец света” Вима Вендерса.

Аллен Гарфилд showbiz411.com

Аллен Гарфилд nj.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский актер, звезда фильма "Выжившие" Джей Бенедикт умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 68 лет.

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