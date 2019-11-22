"Сволочи, сердца у вас нет!" Тодоренко едко ответила хейтерам

Украинская телеведущая Регина Тодоренко едко ответила хейтерам, обвинившим ее в "звездной болезни" и полноте.

Это произошло в эфире программы "ЖВЛ" в рубрике "Хейтеры атакуют", где звезда, недавно ставшая мамой, перед камерами читала комментарии и высказывала свое мнение по этому поводу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Регина в юмористической форме реагировала на критику хейтеров в соцсетях. Например, на заявление, что ее "слишком много", звезда ответила: "Сволочи!". А на слова, что у Тодоренко нет харизмы, она упрекнула фолловеров: "Сердца у вас нет".

Регина Тодоренко ответила хейтерам Кадр из видео

Также кто-то перековеркал ее фамилию, обозвав "Трахторенко". На это ведущая перешла уже к шуточным угрозам: "Я зубы тебе повыбиваю, серьезно. Мы, девочки с поселка, такие". Некоторые также в комментариях предположили, что она сделала пластику: "Да, коленки вставила".

"Я благородная девушка и вот такое вот мне писать нельзя. Я могу обидеться и вас заблокировать. Дорогие мои хейтеры. Скидывайтесь, пожалуйста, по доллару, тогда у меня уже будет 7 млн долларов. И я смогу купить себе маленький остров в Карибском море. Спасибо вам огромное, за то, что вы есть. Вы так мотивируете, пишете такие прекрасные вещи: про трусы, про пластику, про грудь. Все это очень греет мою душу. Продолжайте в таком же духе. А я надеюсь, что вас в моей жизни будет меньше, и идите … на танцы", – сказала Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала о конфликте с телеведущим Андреем Бедняковым, с которым она снималась в проекте "Орел и Решка".

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