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"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе

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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, разозлила сеть заявлением о Донбассе, где якобы "свои стреляют своих".

Рассказ о поездке по оккупированной территории артистка опубликовала в Instagram. Она задалась вопросом, "когда будет мир".

"Дебальцево... А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим… Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие", – написала Милявская.

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"Когда будет мир? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах, я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно", – добавила певица.

В сети гневно отреагировали на пост Лолиты.

Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах, я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно 🙏

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе
"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе
"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе
"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе
"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе
"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе
"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, Лолита, которой ранее СБУ запретила въезд в Украину, дала большой концерт в оккупированном Донецке.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Лолита
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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