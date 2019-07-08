"Свои стреляют по своим": Лолита разозлила сеть словами о Донбассе

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, разозлила сеть заявлением о Донбассе, где якобы "свои стреляют своих".

Рассказ о поездке по оккупированной территории артистка опубликовала в Instagram. Она задалась вопросом, "когда будет мир".

"Дебальцево... А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим… Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие", – написала Милявская.

"Когда будет мир? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах, я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно", – добавила певица.

В сети гневно отреагировали на пост Лолиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лолита, которой ранее СБУ запретила въезд в Украину, дала большой концерт в оккупированном Донецке.

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