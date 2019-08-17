Сводят с ума: топ-3 самых сексуальных мужчин-звезд в "Танці з зірками"

Новый сезон популярного украинского шоу "Танці з зірками" стартует уже 25 августа. Так, недавно организаторы объявили имена всех 14 учасников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете.

Среди самых ярких и соблазнительных звезд, которые выйдут на паркет можно отметить не только женщин, но и мужчин. OBOZREVATEL предлагает подборку из топ-3 самых сексуальных мужчин-участников "Танці з зірками-2019" (ниже вы можете проголосовать за любимчика).

Владимир Остапчук (телеведущий и шоумен)

Алексей Яровенко (звезда сериала "Хороший парень")

Даниэль Салем (ведущий проекта "Одруження наосліп")

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри шоу "Танці з зірками" в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

О каждом победителе шоу за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

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