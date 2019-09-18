"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

В Москве 18 сентября начался массовый пикет в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по обвинению в применении насилия к представителю власти.
Так, акция проходит возле администрации президента РФ и в ней участвуют известные актеры и режиссеры, сообщает издание "Дождь".
Отмечается, что первым на пикет вышел актер Александр Паль, в руках он держал плакат "Свободу Павлу Устинову". Следом за актером пришли режиссер Александр Молочников, актеры Никита Кукушкин и Никита Ефремов, актрисы Любовь Аксенова и Александра Бортич, певица Мария Тотибадзе и многие другие.
Александр Паль
Фото из Telegram
Александр Молочников
Фото из Telegram
Никита Кукушкин
Фото из Telegram
Никита Ефремов
Фото: hellomagazine.com
Любовь Аксенова
Фото: hellomagazine.com
Александра Бортич
Фото из Telegram
Мария Тотибадзе
Фото из Telegram
Позже у здания администрации образовалась очередь из людей, планирующих участвовать в одиночных пикетах. В общей сложности на площади сейчас собрались порядка 200 человек.
Пикеты в поддержку Устинова
Фото из Telegram
Пикеты в поддержку Устинова
Фото: BAZA
Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.
Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.
К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.
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