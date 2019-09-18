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18 сентября • обновлено в 14:44
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"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

1.8т Читать материал на украинском

В Москве 18 сентября начался массовый пикет в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Так, акция проходит возле администрации президента РФ и в ней участвуют известные актеры и режиссеры, сообщает издание "Дождь".

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера
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Отмечается, что первым на пикет вышел актер Александр Паль, в руках он держал плакат "Свободу Павлу Устинову". Следом за актером пришли режиссер Александр Молочников, актеры Никита Кукушкин и Никита Ефремов, актрисы Любовь Аксенова и Александра Бортич, певица Мария Тотибадзе и многие другие.

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Александр Паль

Фото из Telegram

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Александр Молочников

Фото из Telegram

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Никита Кукушкин

Фото из Telegram

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Никита Ефремов

Фото: hellomagazine.com

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Любовь Аксенова

Фото: hellomagazine.com

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Александра Бортич

Фото из Telegram

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Мария Тотибадзе

Фото из Telegram

Позже у здания администрации образовалась очередь из людей, планирующих участвовать в одиночных пикетах. В общей сложности на площади сейчас собрались порядка 200 человек.

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Пикеты в поддержку Устинова

Фото из Telegram

"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

Пикеты в поддержку Устинова

Фото: BAZA

Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.

Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

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Место
Россия Москва
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Он Алекс
Он Алекс
Есть куча видео с Устиновым, когда его винтят шестерки росгвардейцы, не поленитесь и найдите МОМЕНТ где он вывихнул плече росгв.. , который в доспехах как хоккеист или рыцарь... нет такого МОМЕНТА на видео ... конченная вата просто случайному человеку делает жизнь адом ... вас путинцы ненавидит вся страна рф
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