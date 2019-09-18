"Свободу Павлу Устинову!" Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного актера

В Москве 18 сентября начался массовый пикет в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Так, акция проходит возле администрации президента РФ и в ней участвуют известные актеры и режиссеры, сообщает издание "Дождь".

Отмечается, что первым на пикет вышел актер Александр Паль, в руках он держал плакат "Свободу Павлу Устинову". Следом за актером пришли режиссер Александр Молочников, актеры Никита Кукушкин и Никита Ефремов, актрисы Любовь Аксенова и Александра Бортич, певица Мария Тотибадзе и многие другие.

Александр Паль Фото из Telegram

Александр Молочников Фото из Telegram

Никита Кукушкин Фото из Telegram

Никита Ефремов Фото: hellomagazine.com

Любовь Аксенова Фото: hellomagazine.com

Александра Бортич Фото из Telegram

Мария Тотибадзе Фото из Telegram

Позже у здания администрации образовалась очередь из людей, планирующих участвовать в одиночных пикетах. В общей сложности на площади сейчас собрались порядка 200 человек.

Пикеты в поддержку Устинова Фото из Telegram

Пикеты в поддержку Устинова Фото: BAZA

Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.

Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

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