"Столкновение без шансов": свидетель смертельного ДТП с Островской рассказал, как все было

Свидетель смертельного ДТП с основательницей львовской клиники эстетической медицины Genesis Соломией Островской Алексей Филановский рассказал, как произошла трагедия.

Так, по словам мужчины, девушка вела себя за рулем автомобиля так, что он сразу понял – такой стиль вождения чреват неприятностями. Она ехала на высокой скорости, не думая о дистанции. А на житомирской окружной, где сейчас идет ремонт, обогнала Алексея, несмотря на знак ограничения – 20 км. Мужчина отметил, что затем Соломия оказалась за двумя машинами, которых тоже решила обогнать и поравнялась с фурой, которая ехала навстречу. В результате девушка не смогла вернуться на свою полосу и случилось самое страшное. Об этом Филановский написал на своей странице в Facebook.

Соломия Островская Фото: instagram/solomiaostrovska

"Это был тот случай, когда за 20 секунд до аварии, я сказал, что такой стиль вождения чреват неприятностями. Итак, львовская трасса, подъезд к Житомиру. За мной в левой полосе едет машина, которая, несмотря на достаточно высокую скорость, не очень думает о дистанции. Когда я притормаживаю, дистанция иногда сокращается до критичной... Мы въезжаем на житомирскую окружную, на которой сейчас идет ремонт. Через пару километров свежий знак ограничения – 20 км. Я сбрасываю, Nissan немедленно меня обгоняет. Само по себе ненаказуемо, но когда на участке с явными признаками ремонта ставят знак двадцать, а на улице темно, риск попасть в яму, дорожный шов или еще на какую-то беду возрастают многократно. Игнорирование этого обстоятельства – риск, который трудно оправдать выигрышем по времени, поскольку трафик все равно плотный, а на этом участке по одной полосе в каждую сторону"

Соломия Островская Фото: instagram/solomiaostrovska

"Обогнав меня, Nissan оказывается еще за двумя машинами. Видя ближайшую к себе, водитель, очевидно, решает осуществить обгон. При этом, машина, которая едет перед ней, уже практически поравнялась с фурой, которая едет навстречу. То есть, обгон двух машин одним маневром невозможен. Вероятно, в этот момент водитель неверно оценивает ситуацию, не замечая второй машины, или игнорируя ее... Выехав на встречную полосу, оказывается перед фурой, и должен понимать, что обгон невозможен, и надо вернуться, благо попутные машины еще далеко. Но тут, вероятно, в машине что-то происходит – звонит телефон, приходит сообщение, падает стаканчик с кофе (трудно сказать, что именно) – водитель отвлекается, и машина едет прямо навстречу фуре по ее полосе. Машины сближаются, и когда они уже совсем рядом, он возвращает концентрацию. У него есть теоретическая возможность избежать самого страшного, уйдя левее в кювет, и подставив пустую пассажирскую сторону (водитель один в машине). Но в последнее мгновение он выворачивает руль, пытаясь вернуться в свою полосу, а на это уже не хватает ни времени, ни пространства. Дальше – столкновение без шансов на спасение", – написал Алексей.

Соломия Островская Фото: instagram/solomiaostrovska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети отреагировали на трагическую новость и выразили свои соболезнования близким Соломии Островской.

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