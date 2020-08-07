Свидетель о ДТП с участием Ефремова: он меня чуть не убил за несколько секунд до аварии

Свидетель по делу Ефремова рассказал новые детали о ДТП. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Свидетель по делу ДТП с участием Михаила Ефремова Роман Шрамко заявил, что актер чуть не убил его за несколько секунд до аварии, где погиб Сергей Захаров.
Об этом мужчина рассказал во время третьего заседания по видеосвязи с Железнодорожного районного суда Симферополя, что в оккупированном Крыму, пишет издание "КП" в Телеграмм-канале.
"Видел его на месте ДТП. Мы с другом ехали из аэропорта. И Ефремов нас подрезал. Но на тот момент я не знал, что это Ефремов. Его машина на перекрестке на перерез в третью полосу с занесением выскочила на нас. Мы сигналили и затормозили. Он поехал дальше, а мы за ним", – отметил Шрамко.
Свидетель Роман Шрамко krivoe-zerkalo.ru
По его словам, через несколько метров после инцидента актер въехал в машину погибшего Сергея Захарова. Шрамко выбежал из машины помочь и видел, как три человека вытаскивали потерпевшего человека из грузовика. Свидетель отметил, что Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стоял рядом и ничего не делал.
Напомним, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.