Свежее фото Елизаветы II попало в сеть: как выглядит королева Великобритании и ее муж. Фото

В сети появилось новое фото королевской четы Елизаветы II и принца Филиппа накануне дня рождения любимого супруга королевы Великобритании.

Снимок опубликовал официальный Instagram королевской семьи, дав возможность поклонникам и подданым Элизаветы ІІ полюбоваться ее модным образом.

На фото можно увидеть, как выглядят 94-летняя королева и 99-летний принц. Елизавета II выбрала для фотосессии трендовое платье с цветочным орнаментом, соединив нежный серо-голубой цвет с желтым. Свой образ королева дополнила ожерельем и серьгами с жемчугом, лаконичными часами и невероятно красивой брошью.

"Эта новая фотография герцога Эдинбургского и королевы была сделана на прошлой неделе в Виндзорском замке, где завтра (10 июня. – Ред.) будет отмечаться 99-й день рождения Его Королевского Высочества", – говорится в описании к фото.

королева Елизавета II и принц Филипп Instagram The Royal Family

Отметим, что Елизавета II и Филипп провели весь карантин именно в Виндзорском замке, так и праздновать 99-летие герцога Эдинбургского было решено именно здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети попали фото 94-летней Елизаветы II, которая во время карантина ездит верхом на любимом пони.