Свежее фото дочки Началовой появилося в сети: как выглядит подросшая Вера Алдонина

Ева Романова Люди 15:46, 17.06.2020 Обновлено: 16:09, 17.06.2020

В сети показали снимок повзрослевшей дочери российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года.

Фото дочери Началовой – Веры Алдониной – показала на личной странице в Instragram бывшая помощница и близкая подруга покойной певицы Анна Исаева. OBOZREVATEL также предлагает посмотреть, как выглядела девочка раньше.

Instagram Анны Исаевой
Анна Исаева и дочь Началовой Вера

После смерти Юлии Началовой, ее 13-летняя дочь Вера Алдонина осталась жить с родителями певицы. При этом она поддерживает тесный контакт со своим отцом – футболистом Евгением Алдониным.

В свою очередь, Анна Исаева, которая была личным помощником Юлии, является близким другом семьи Началовых. Она продолжает поддерживать девочку после смерти матери и периодически рассказывать в сети о ее жизни.

Instagram Анны Исаевой
Вера Алдонина
Евгений Алдонин с Верой
Сhampionat.com

Как выглядела Вера Алдонина в детстве:

ТСН
Алдонин и Началова с дочерью
Teleprogramma.pro
Юлия Началова с дочерью
Instagram
Алдонин и Началова с дочерью
Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro

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