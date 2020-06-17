Свежее фото дочки Началовой появилося в сети: как выглядит подросшая Вера Алдонина

В сети показали снимок повзрослевшей дочери российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года.

Фото дочери Началовой – Веры Алдониной – показала на личной странице в Instragram бывшая помощница и близкая подруга покойной певицы Анна Исаева. OBOZREVATEL также предлагает посмотреть, как выглядела девочка раньше.

Instagram Анны Исаевой

После смерти Юлии Началовой, ее 13-летняя дочь Вера Алдонина осталась жить с родителями певицы. При этом она поддерживает тесный контакт со своим отцом – футболистом Евгением Алдониным.

В свою очередь, Анна Исаева, которая была личным помощником Юлии, является близким другом семьи Началовых. Она продолжает поддерживать девочку после смерти матери и периодически рассказывать в сети о ее жизни.

Instagram Анны Исаевой

Евгений Алдонин с Верой

Как выглядела Вера Алдонина в детстве:

ТСН

Алдонин и Началова с дочерью

Юлия Началова с дочерью

Алдонин и Началова с дочерью

Teleprogramma.pro

Teleprogramma.pro

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