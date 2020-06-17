Свежее фото дочки Началовой появилося в сети: как выглядит подросшая Вера Алдонина
В сети показали снимок повзрослевшей дочери российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года.
Фото дочери Началовой – Веры Алдониной – показала на личной странице в Instragram бывшая помощница и близкая подруга покойной певицы Анна Исаева. OBOZREVATEL также предлагает посмотреть, как выглядела девочка раньше.
Instagram Анны Исаевой
После смерти Юлии Началовой, ее 13-летняя дочь Вера Алдонина осталась жить с родителями певицы. При этом она поддерживает тесный контакт со своим отцом – футболистом Евгением Алдониным.
В свою очередь, Анна Исаева, которая была личным помощником Юлии, является близким другом семьи Началовых. Она продолжает поддерживать девочку после смерти матери и периодически рассказывать в сети о ее жизни.
Instagram Анны Исаевой
Евгений Алдонин с Верой
Как выглядела Вера Алдонина в детстве:
ТСН
Алдонин и Началова с дочерью
Юлия Началова с дочерью
Алдонин и Началова с дочерью
Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.