Светличная о самочувствии после госпитализации: была здоровая, а стала калекой

Секс-символ советского кино Светлана Светличная прокомментировала свою госпитализацию. По словам актрисы, причиной плохого самочувствия стала травма головы, из-за которой она якобы "стала калекой".

Так, 80-летняя знаменитость призналась, что сейчас все хорошо и она проходит обследование. Врачи предполагали, что у нее может произойти микроинсульт, однако все обошлось. Об этом Светличная сообщила в комментарии изданию "МК".

Светлана Светличная zondnews.ru

"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку – есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо... А вообще хочу сказать, что плохое самочувствие – последствие травмы, удара по голове. Во время одного интервью на меня упал софит. Это случилось во дворе моего дома. Я потеряла сознание даже. Сама вызывала скорую помощь, когда пришла в чувство. А теперь мучают головокружения, не могу ходить, как раньше ходила. Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой – это я осознаю", – заявила актриса.

Светличная также добавила, что намерена побыть под контролем врачей в больнице еще неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличная заявила, что сын с супругой и внучкой пытались отравить ее, чтобы заполучить квартиру в центре Москвы.