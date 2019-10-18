Светлане Лободе — 37: самые откровенные фото скандальной певицы

В пятницу, 18 октября, скандальная украинская певица Светлана Лобода празднует свой день рождения.

Так, артистке исполняется 37 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных фото звезды.

Светлана Лобода Фото из Instagram

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Она училась в музыкальной академии и свое творчество начала в составе популярного музыкального коллектива "Капучино". Затем выступала сольно под псевдонимом Alicia Gorn в ночных клубах Киева.

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Светлана Лобода в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Светлана Лобода в откровенном купальнике Фото из Instagram

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Светлана Лобода засветила голую грудь Фото из Instagram

Однако настоящая известность пришла к Лободе в 2004 году, когда она стала одной из участниц культовой украинской поп-группы "ВИА Гра". Спустя год пребывания в составе коллектива Светлана начала строить сольную карьеру, громко заявив о себе в Украине, России и на пространстве СНГ.

Соблазнительная Светлана Лобода Фото из Instagram

Светлана Лобода в откровенном купальнике Фото из Instagram

Светлана Лобода засветила белье Фото из Instagram

Светлана Лобода продемонстрировала стройные ножки Фото из Instagram

Уже в 2009 году Лобода представила Украину на международном песенном конкурсе Евровидение. Она исполнила песню "Be My Valentine" и заняла 12-е место. В конце июня 2013 года певице было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины".

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Светлана Лобода показала пикантный шпагат Фото из Instagram

Светлана Лобода засветила грудь Фото из Instagram

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Помимо музыкальной карьеры Лобода также снималась в нескольких фильмах, среди которых украинский мюзикл "Сорочинская ярмарка", картина "Женщина-преступница", а также неоднократно участвовала в фотосессиях для глянцевых журналов. В том числе и мужских изданий, где она позировала обнаженной.

Соблазнительная Светлана Лобода Фото из Instagram

Светлана Лобода засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Светлана Лобода Фото из Instagram

Светлана Лобода в откровенном купальнике Фото из Instagram

Отметим, что на данный момент артистка не замужем, воспитывает двух дочерей и продолжает свою музыкальную карьеру. Только теперь преимущественно выступая в России. Кроме того, Лободе приписывают роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в трусах и короткой леопардовой накидке. Поклонники бурно отреагировали на провокационный снимок.

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