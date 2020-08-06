Светлана Тихановская: что известно о домохозяйке, бросившей вызов Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прославилась как главная соперница Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года.

Так, в поддержку Тихановской в стране собираются многотысячные митинги: общество Беларуси возлагает большие надежды на оппозиционерку. Кто она, кем была до выборов и почему решила пойти в президенты, рассказывает OBOZREVATEL.

Кто такая Светлана Тихановская?

Светлане Тихановской (девичья фамилия Пилипчук) – 37 лет. В 2000 году она с золотой медалью окончила школу №2 в городе Микашевичи. Закончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "Иностранные языки (английский, немецкий)".

После окончания университета Светлана жила в Гомеле, работала переводчицей английского языка в разных организациях, включая благотворительную Chernobyl Life Line, оказывающую помощь потерпевшим от Чернобыльской аварии. В 2013 году переехала в Минск.

Светлана Тихановская – переводчик по образованию

Муж Тихановской – Сергей Тихановский – белорусский блогер, предприниматель, оппозиционер, после задержания 29 мая во время пикета в Гродно находится под арестом. Белорусские правозащитники объявили Тихановского политическим заключенным.

У супругов – двое детей, сын 2010 года рождения и дочь 2016 года рождения.

Почему Светлана Тихановская пошла на выборы?

Пойти в президенты Тихановская решила после того, как ЦИК Беларуси отказался регистрировать ее мужа кандидатом на выборах президента в 2020 году. Главные тезисы, с которыми Светлана участвует в предвыборной гонке – независимость Беларуси, освобождение политзаключенных и новые демократические выборы через полгода.

Светлана Тихановская считается главной соперницей Лукашенко на выборах президента

Какие шансы на выборах имеет Тихановская?

По итогу пикетов, состоявшихся в Минске и других городах Беларуси, было собрано более 100 тысяч подписей в поддержку Тихановской. 16 июля 2020 года штаб Светланы объединился со штабами бывшего банкира Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

А 30 июля 2020 года в Парке Дружбы народов в Минске прошел официальный пикет Тихановской, на котором собрались рекордные с 1991 года 63 тысяч человек.

Независимых опросов избирателей по популярности кандидатов в президенты в Беларуси нет. Между тем государственные СМИ утверждают, что Лукашенко поддерживают около 70 процентов белорусов.

Митинг в поддержку Тихановской в Минске, 30 июля 2020 года

Как Тихановская относится к Украине?

В июле 2020 года в интервью "Еврорадио" Тихановская назвала Крым "юридически украинским, но фактически российским". Российско-украинскую войну она считает "болезненным вопросом, который разделяет людей".

"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", – сказала кандидат в президенты Беларуси.

Светлана Тихановская считает Крым "юридически украинским"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская заявила об угрозах, якобы поступавших ей с украинского номера.