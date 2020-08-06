Светлана Тихановская: что известно о домохозяйке, бросившей вызов Лукашенко
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прославилась как главная соперница Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года.
Так, в поддержку Тихановской в стране собираются многотысячные митинги: общество Беларуси возлагает большие надежды на оппозиционерку. Кто она, кем была до выборов и почему решила пойти в президенты, рассказывает OBOZREVATEL.
Кто такая Светлана Тихановская?
Светлане Тихановской (девичья фамилия Пилипчук) – 37 лет. В 2000 году она с золотой медалью окончила школу №2 в городе Микашевичи. Закончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "Иностранные языки (английский, немецкий)".
После окончания университета Светлана жила в Гомеле, работала переводчицей английского языка в разных организациях, включая благотворительную Chernobyl Life Line, оказывающую помощь потерпевшим от Чернобыльской аварии. В 2013 году переехала в Минск.
Муж Тихановской – Сергей Тихановский – белорусский блогер, предприниматель, оппозиционер, после задержания 29 мая во время пикета в Гродно находится под арестом. Белорусские правозащитники объявили Тихановского политическим заключенным.
У супругов – двое детей, сын 2010 года рождения и дочь 2016 года рождения.
Почему Светлана Тихановская пошла на выборы?
Пойти в президенты Тихановская решила после того, как ЦИК Беларуси отказался регистрировать ее мужа кандидатом на выборах президента в 2020 году. Главные тезисы, с которыми Светлана участвует в предвыборной гонке – независимость Беларуси, освобождение политзаключенных и новые демократические выборы через полгода.
Какие шансы на выборах имеет Тихановская?
По итогу пикетов, состоявшихся в Минске и других городах Беларуси, было собрано более 100 тысяч подписей в поддержку Тихановской. 16 июля 2020 года штаб Светланы объединился со штабами бывшего банкира Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
А 30 июля 2020 года в Парке Дружбы народов в Минске прошел официальный пикет Тихановской, на котором собрались рекордные с 1991 года 63 тысяч человек.
Независимых опросов избирателей по популярности кандидатов в президенты в Беларуси нет. Между тем государственные СМИ утверждают, что Лукашенко поддерживают около 70 процентов белорусов.
Как Тихановская относится к Украине?
В июле 2020 года в интервью "Еврорадио" Тихановская назвала Крым "юридически украинским, но фактически российским". Российско-украинскую войну она считает "болезненным вопросом, который разделяет людей".
"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", – сказала кандидат в президенты Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская заявила об угрозах, якобы поступавших ей с украинского номера.