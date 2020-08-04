Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем артистка позировала полностью голой, развернувшись спиной к объективу. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Унесенная ветром", – лаконично подписала публикацию Светлана.

Лобода полностью оголилась на камеру (Instagram Светланы Лободы)

Отметим, что пикантный снимок Лободы вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

Светлана Лобода полностью оголилась на камеру. Фото

Светлана Лобода полностью оголилась на камеру. Фото

Светлана Лобода полностью оголилась на камеру. Фото

Светлана Лобода полностью оголилась на камеру. Фото

Светлана Лобода полностью оголилась на камеру. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.